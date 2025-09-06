Bahia goleia Confiança e garante pentacampeonato da Copa do Nordeste

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 6, 2025

Notícias relacionadas:

O time comandado pelo técnico Rogério Ceni já chegou ao segundo jogo da decisão com uma mão na taça, após ter superado o Dragão por 4 a 1, na última quarta-feira (3) em plena Arena Batistão, em Aracaju, no confronto de ida.

O show do Bahia começou cedo. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Tiago aproveitou cruzamento rasteiro de Rodrigo Nestor para escorar para o fundo das redes. Seis minutos depois o uruguaio Lucho Rodríguez mostrou faro de gol para ampliar a vantagem do Tricolor de Aço. Ainda na etapa inicial, mas aos 17, o zagueiro Rezende marcou o terceiro.

Aos 36 minutos Tiago marcou pela segunda vez na partida, ao completar de cabeça após cruzamento de Iago. O camisa 77 do Bahia viveu uma noite especial neste sábado, e precisou de apenas mais três minutos para receber de Rodrigo Nestor, partir em velocidade e bater na saída do goleiro Allan para marcar seu terceiro gol na decisão.