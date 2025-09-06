Com reflexões sobre a humanidade, Bienal de São Paulo abre ao público

Apesar desse avanço do projeto de desumanização e de outras emergências no mundo atual, tal como as guerras, Ndikung se diz um otimista e aponta a arte como uma maneira possível para se enfrentar essas violências e resistir à destruição.

"A arte nos dá a possibilidade, a sensibilidade e as ferramentas para reconsiderarmos o mundo no qual vivemos", avalia.

Em entrevista coletiva à imprensa, Ndkung ressaltou que uma das características de ser humano é ter empatia, destacando que esse é um dos temas presentes na Bienal deste ano. Para ele, é preciso não só sentir a dor do outro, mas também poder compartilhar de suas alegrias e celebrações.

"Ser humano é superar a indiferença da dor dos outros e entender quais são as causas dela. Ser humano é ter consideração, ter compaixão, é abraçar as multiplicidades internas. É reconhecer que nas ruínas e nos escombros da nossa destruição, há abundância. É a gente pensar na riqueza que vai além do termo capitalista. Ser humano não é ser passivo. É uma prática ativa", destaca.

"Nosso desejo principal é pensar como a arte contemporânea pode nos orientar na construção de outros imaginários políticos e exercer a nossa própria humanidade", lembra o cocurador Thiago de Paula Souza, em entrevista à Agência Brasil.

"Eu acho que é por isso que a gente chamou tantos artistas para tentarmos responder a isso. Temos artistas do Japão, do Marrocos, do Brasil. Cada um desses contextos propõem novas reflexões", explica.