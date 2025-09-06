Desfile de 7 de Setembro tem esforço conjunto de equipes de segurança

A Esplanada dos Ministérios será interditada para o trânsito de veículos a partir das 17h deste sábado (6). As interdições envolvem a via S1, a partir da altura da Catedral ? onde veículos serão desviados para a via L2 Sul e a via N1, entre o 1º Grupamento de Bombeiro Militar e o acesso à via L2 Norte.

A partir das 23h, a interdição na S1 vai se expandir e começar a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e também alcança um trecho da via L4.

O que pode e não pode

O transporte público no domingo é gratuito no Distrito Federal e o metrô vai operar desde as 5h30, até às 19h. O acesso para o desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados na via S1, lateral da Catedral, e nas escadarias dos ministérios.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, sprays, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, latas, isopores, fogos de artifício, mochilas de grande porte, mastros, barracas e drones sem autorização. O desfile não permite também a presença de animais em geral, com exceção de cães guia.

Por outro lado, é permitido que as pessoas levem lanches, biscoitos, frutas ou outros alimentos, além de água, suco ou outras bebidas (desde que não seja em garrafas de vidro). Também é permitido o uso de máscaras hospitalares, bem como de bonés e chapéus, além de protetores solares, desde que não sejam sprays ou aerossóis.