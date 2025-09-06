Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em 'distopia'

Agência Brasil: Você descreve o pânico e o medo dos imigrantes e cita a desumanização dessas pessoas. Qual a situação dos imigrantes nos EUA e qual o papel dessa desumanização no projeto político de Trump?

Jamil Chade: A palavra central é desumanização, porque quando você desumaniza o outro você tira justamente as obrigações que aquele Estado tem de prestar serviços e de garantir os direitos básicos. Afinal, ele já não é tão mais humano quanto os demais.

A desumanização nos EUA dos imigrantes não é um ato involuntário, é deliberadamente construído justamente para tirar direitos. Desumanizar é uma estratégia política para justificar deportação, xenofobia e racismo.

Sempre digo que um genocídio não começa com o primeiro disparo, ele começa na desumanização. Você autoriza o ódio. E, no caso americano, é exatamente essa a situação.

Agência Brasil: Nos EUA, teorias da conspiração prosperam com facilidade, entre elas, destaca-se a negação da crise climática. Qual o papel da desinformação na ascensão de Trump?

Jamil Chade: As grandes empresas digitais têm o poder, basicamente, de criar realidades. Milhões de pessoas se baseiam não nos jornais, mas nas redes sociais para formar suas opiniões e depois votar. É como se a democracia tivesse sido hackeada.

A desinformação não é um erro de apuração do repórter, não é um viés de um jornal. Desinformação é uma estratégia de poder, é uma estratégia de desmontar a realidade para levar o eleitor a chancelar outra realidade fabricada. É algo muito grave.

Nos Estados Unidos, essa desinformação foi amplamente instrumentalizada para a vitória de Trump. O caso americano mostra que não há outra alternativa senão a regulamentação das redes sociais.

Agência Brasil: Por que a mídia empresarial não é capaz de barrar essa desinformação? A mídia pró Trump - como a Fox News - participa dessa desinformação?

Jamil Chade: Eu digo que na eleição de 2024 a desinformação venceu. Venceu apesar de toda a operação da mídia tradicional em rebater, em fazer jornalismo, mas não foi suficiente porque a onda de desinformação aconteceu, em primeiro lugar, pelas plataformas digitais.

Essa desinformação depois é chancelada pela imprensa tradicional pró-Trump, que dá um verniz de notícia. Toda aquela teoria conspiratória que faz aquele caminho tradicional da desinformação, dias depois, passa a ser notícia e ganha um status quase de verdade. Esse é o papel da Fox News e de outras mídias pró-Trump.

Agência Brasil: Trump usou a Guarda Nacional para intervir em estados e cidades controlados pelos democratas. Qual o objetivo dele com essas intervenções?

Jamil Chade: O primeiro objetivo é sinalizar que o governo federal pode intervir em cidades, em estados, dependendo do interesse do governo federal. Isso é muito grave.

Outro objetivo é o da intimidação. Você coloca a Guarda Nacional nas ruas, que são militares, para intimidar todo mundo - o governador de oposição, a sociedade, os imigrantes. Todo mundo passa a estar ameaçado.

O terceiro aspecto é, eventualmente, preparar para algum tipo de estado de sítio. Esses soldados estão ali conhecendo como funciona aquela cidade para, se for necessário, usar em um estado de sítio.