Nova temporada do Memória Musical estreia com Margareth Menezes

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, é a primeira convidada da nova temporada do programa Memória Musical, da Rádio Nacional. A produção vai ao ar neste domingo (7), às 13h, e promete uma animada conversa com o apresentador Mario Sartorello sobre canções que marcaram a trajetória da artista.

Considerada um dos maiores nomes do cenário artístico brasileiro, Margareth Menezes começou a cantar ainda na infância. Natural de Salvador, na Bahia, a entrevistada coleciona uma carreira de prestígio e sucessos.

Em 1987, gravou a primeira música, lançada em formato de LP: Faraó (Divindade do Egito), que vendeu mais de 100 mil cópias. Desde então, trilha uma trajetória bem-sucedida, com 14 álbuns lançados. Além disso, já recebeu indicações ao Grammy Latino.