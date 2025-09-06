Rádio Nacional da Amazônia celebra dia do bioma em escola do DF

"Acontece. Inclusive, uma das coisas que eu mais faço questão de ressaltar quando eu estou em sala de aula, fazendo esse trabalho com o filme, é sobre o medo. Não é nem sobre ecologia e a sociobiodiversidade necessariamente, mas sobre o medo expresso em conjunto, quando a gente vê a reação de pessoas ao nosso redor, e de como a gente internaliza certas coisas que, às vezes, são só um filme. Então, é muito importante o papel da gente, que está aqui, para poder alcançar essas pessoas e acalentá-las. É maravilhoso".

Daniel afirma ser grato diariamente ao diretor do filme, Estevão Ciavatta, o Chico, e à equipe inteira do filme, porque tem conseguido fazer um trabalho que gera autoestima diante da imensidão da floresta"

"Além disso, esse trabalho reforça a necessidade de garantir o direito de tantas pessoas que não têm acesso nem sequer a uma sala de cinema, a um espaço de cultura. A gente vir e poder teletransportar essas pessoas é lindo. Eu costumo dizer que esse filme desafia a premissa primária do ser humano de ver para crer. A realidade virtual faz a gente ver".

Amazônia no projeto pedagógico

Em sintonia com as palavras de Daniel Vicente, a supervisora pedagógica do CED 04, Lisiane Teixeira, comemorou a presença da EBC, por meio da Rádio Nacional da Amazônia, na escola, bem como a experiência com a imersão de realidade virtual em óculos 3D.

"O principal é que os alunos conseguiram valorizar esse momento e sentir como nunca o quanto a Amazônia é importante para a nossa sociedade e para o restante do mundo. Do ponto de vista educacional, além das atividades preparatórias para as provas no Enem, PAS e tudo mais, essa atividade possibilitou a conscientização dos alunos sobre a importância desse tesouro que nós temos e que, muitas vezes, é deixado de lado. Na história de nossa escola, nunca vivemos experiência parecida com esse óculos virtual, com essa viagem em 3D. Foi a primeira vez que os vejo assim, tão emocionados".