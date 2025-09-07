BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final

? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) September 7, 2025
A partir daí nenhuma das duas equipes conseguiu voltar a mexer novamente no placar e tudo ficou em aberto para o próximo domingo, em jogo que voltará a contar com transmissão da TV Brasil.
? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) September 7, 2025
A partir daí nenhuma das duas equipes conseguiu voltar a mexer novamente no placar e tudo ficou em aberto para o próximo domingo, em jogo que voltará a contar com transmissão da TV Brasil.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.