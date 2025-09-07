Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro

"Assim como o Grito dos Excluídos representa uma soberania de fato do povo brasileiro, a gente entende que o principal inimigo é o imperialismo. É uma luta que envolve todos os povos que são subjugados. Não só é uma questão urgente hoje, porque o povo de Gaza está sendo eliminado, como trazer essa solidariedade é uma maneira de fortalecer a luta de todos os povos", defendeu Leandro Longo, do Comitê em Defesa da Palestina do Sindicato dos Servidores do Colégio Federal Pedro II.

Este ano, o protesto organizado por centrais sindicais e movimentos sociais em todo o país escolheu o lema 7 de Setembro do Povo - quem manda no Brasil é o povo brasileiro.

"Não há soberania sem povo. Portanto, quando o governo americano ataca a nação brasileira, ela ataca todo o povo", enfatizou o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, José Ferreira.

Ele lembrou que as pautas trabalhistas também estão no centro das reivindicações este ano.

"Uma delas é fundamental para boa parte da população brasileira, que é o fim da escala 6x1. Hoje é o dia da gente estar na rua dialogando com a sociedade, nos manifestando e fazendo correr esse debate, para ver se ele avança no Parlamento, em defesa da classe trabalhadora", afirmou.

O vereador carioca Rick Azevedo (PSOL), que iniciou o movimento contra a escala 6x1, agradeceu o acolhimento da pauta pelos manifestantes.