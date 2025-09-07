Hoje é Dia: Independência e aniversário da Rádio MEC são os destaques

Esta semana temos um dos feriados mais conhecidos dos brasileiros e o aniversário de duas rádios integrantes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Começamos com o Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro. Segundos as fontes históricas, foi nesta data, em 1822, que Dom Pedro I proclamou às margens do rio Ipiranga que o Brasil deixaria de ser colônia de Portugal. Em 2022, ano que comemoramos o bicentenário da independência, a TV Brasil exibiu o episódio "Histórias da Independência" do Caminhos da Reportagem, abordando todo o contexto histórico que antecedeu o simbólico grito. A Agência Brasil aprofundou o tema em várias ocasiões, como nesta reportagem de 2020 e nesta outra, publicada em 2023. A Radioagência Nacional trouxe uma questão que divide historiadores: a independência foi proclamada em 7 de setembro ou em 12 de outubro? E o Repórter Brasil, também da TV Brasil, trouxe uma abordagem curiosa: como as crianças veem a data.

Comunicação pública

A Rádio MEC completa 102 anos no dia 7 de setembro. Nem todo mundo sabe, mas ela deu início à história do rádio no Brasil. Foi a primeira emissora criada no país, em 1923, por Edgard Roquette-Pinto, que tinha o sonho de levar informação educativa, cultural e científica à população. Na época, se chamava Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1936, a emissora foi incorporada pelo Ministério da Educação, passando a ter o nome atual. E em 2007 passou a ser gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A Agência Brasil, a Radioagência Nacional e o Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, deram destaque ao centenário da emissora, em reportagens de 2023.