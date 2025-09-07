Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo

Um eclipse lunar total - o segundo do ano - ocorre neste domingo (7). O ponto alto, quando a Lua fica totalmente imersa na sombra da Terra e adquire coloração avermelhada, caracteriza a chamada Lua de Sangue.

"A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera", detalhou o Observatório Nacional.

Notícias relacionadas:

, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.