Polícia usa gás lacrimogêneo para despejar ocupantes de prédio no Rio 

Agentes da Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, fizeram uma ação de desocupação de um prédio no Centro do Rio de Janeiro neste domingo (07). Bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta foram usados para retirar as pessoas do edifício.

A ocupação foi coordenada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), que alega que o imóvel pertence à Secretaria de Patrimônio da União e está abandonado há mais de 15 anos. De acordo com o MLB, 120 famílias tentaram se abrigar no local no início da manhã de hoje, com cerca de 30 crianças.

Vídeos postados no perfil da organização no Instagram mostram os ocupantes retirando entulhos do edifício e organizando camas e uma creche para as crianças. As imagens também mostram que o prédio foi cercado pelos policiais logo em seguida e que as pessoas saíram do local sob as ordens dos agentes, em meio ao gás, incluindo as crianças e muitos idosos. Algumas pessoas passaram mal por causa da substância.