Roda do Choro terá Batucada no aniversário de 102 anos da Rádio MEC

Como parte da celebração dos 102 anos da Rádio MEC, a emissora apresenta um novo episódio do programa Roda de Choro neste domingo (7), às 20h. A atração abre espaço para uma das mais dançantes formações do gênero musical no Rio de Janeiro: o conjunta Batucada, liderado pelo maestro Eduardo Neves.

No programa, os instrumentistas que compõem essa suingada roda de choro apresentam um repertório que une clássicos imortais a obras autorais. A gravação foi realizada nos estúdios da Rádio MEC, na sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no Rio de Janeiro.

Notícias relacionadas:

Participam desta edição os músicos: Eduardo Neves, Kiko Horta, Aquiles Moraes, Antonio Neves, Luis Felipe de Lima, João Buíde, Gabriel Lôddo, Lucas Videla, Bernardo Aguiar e Jovi Joviniano.