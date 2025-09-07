TV Brasil homenageia Silvio Tendler com exibição de documentário

Neste domingo (7), às 23h45, a TV Brasil homenageia o cineasta e documentarista Silvio Tendler, que faleceu nesta sexta-feira (5), aos 75 anos, no Rio de Janeiro.

Como tributo ao diretor, a emissora exibe o documentário Glauber, o Filme - Labirinto do Brasil.

Conhecido como o "cineasta dos sonhos interrompidos" ou "cineasta dos vencidos", o documentarista premiado dedicou sua carreira a contar histórias de personalidades que marcaram a política e a cultura nacional, como João Goulart, Juscelino Kubitschek, Carlos Marighella e Glauber Rocha.