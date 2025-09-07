TV Brasil homenageia Silvio Tendler com exibição de documentário

Neste domingo (7), às 23h45, a TV Brasil homenageia o cineasta e documentarista Silvio Tendler, que faleceu nesta sexta-feira (5), aos 75 anos, no Rio de Janeiro.
Como tributo ao diretor, a emissora exibe o documentário Glauber, o Filme - Labirinto do Brasil.
Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, produziu e dirigiu mais de 70 filmes e 12 séries televisivas.
Entre os trabalhos mais emblemáticos de Tendler, estão Os Anos JK - Uma Trajetória Política (1980), Jango (1984) e Tancredo: A Travessia (2011).
"Silvio Tendler é um nome incontornável na história do documentário brasileiro. Cineasta e ativista, sempre lutou pela democracia brasileira", avalia Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC.
"Nesta medida, a TV Brasil, cuja missão é fomentar o senso crítico, não poderia deixar de ter obras dele. Obras estas que nos honram muito programar e exibir", completa.
Glauber, o Filme - Labirinto do Brasil
A produção é um mergulho na vida e na obra do cineasta Glauber Rocha, um dos principais nomes do Cinema Novo, movimento que transformou a estética e a linguagem cinematográfica no país.
O documentário resgata imagens de arquivo, entrevistas e depoimentos que mostram a genialidade, a inquietação e o legado cultural deixado pelo polêmico cineasta baiano.
Serviço
Glauber, o Filme - Labirinto do Brasil
Domingo, dia 7/9, às 23h45, na TV Brasil
