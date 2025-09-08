Carnaval de Salvador é reconhecido como manifestação cultural do país

Levantamento da prefeitura de Salvador mostra que, em 2025, o carnaval atraiu mais de 1 milhão de pessoas e movimentou quase R$ 2 bilhões.
Lei semelhante foi sancionada em maio pelo presidente Lula, reconhecendo, no caso, o carnaval pernambucano.
