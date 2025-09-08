Governo autoriza nomeação de 460 aprovados em concurso do Ibama

Próximo passo

A próxima etapa antes da nomeação - a verificação de documentos e requisitos dos aprovados - é de responsabilidade do Ibama. O objetivo é garantir a nomeação somente daqueles que cumprirem todas as exigências.

As nomeações ainda dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual (LOA), que define o orçamento atual; e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as metas e prioridades fiscais.

A medida assegura que o reforço no quadro de pessoal seja compatível com a sustentabilidade, ou "saúde fiscal" do Estado - o que significa que o governo federal só pode nomear novos servidores se tiver orçamento para pagar os salários dos aprovados.