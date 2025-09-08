Pref TV leva Rede Nacional de Comunicação Pública a Caruaru

Começou a funcionar nesta segunda-feira (8), no canal 6 do sinal digital da cidade de Caruaru (PE), a Pref TV. A emissora passa a ser a mais nova associada à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A Pref TV já era parceira da EBC quando funcionava apenas pelo Youtube - tendo participado das transmissões do Arraiá Brasil 2025, que levou a todo o país os festejos juninos de várias localidades. Com a transmissão agora em sinal aberto digital, os moradores do agreste pernambucano vão ter acesso à programação da TV Brasil e também do Canal Gov, Canal Educação e Canal Saúde.

A estrutura para a transmissão dos canais foi viabilizada pelo Programa Brasil Digital, do Ministério das Comunicações, que financia a expansão da rede pública de televisão dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo do Brasil.