Rio tem alerta para ventos fortes nesta terça-feira

O Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura, enviou aviso para passagem de uma frente fria em alto-mar que aumentará os ventos na cidade. Na noite desta segunda-feira (8), a previsão é de rajadas de vento fortes, com até 75,9 km/h, principalmente nas regiões mais próximas ao litoral.

Para a terça-feira (9), as rajadas de vento poderão atingir intensidade forte no município, acima de 76 km/h.

O aviso meteorológico é válido até as 23h59.