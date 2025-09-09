Bióloga Mari Krünger é a entrevistada do DR com Demori

A influenciadora e bióloga Maria Krünger é a convidada de hoje (9) do programa DR Com Demori. Na entrevista, a criadora de conteúdo digital fala do trabalho nas redes sociais. Além disso, compartilha reflexões sobre os conflitos em torno do conceito de bem-estar e saúde na internet, principalmente em relação à indústria do wellness (busca pela qualidade de vida) e como utiliza a própria voz para combater o negacionismo e a desinformação. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil.

Com milhares de seguidores e vídeos viralizados nas redes sociais, Mari Krünger é um dos nomes mais influentes entre os jovens desta geração. Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela usa o carisma para produzir conteúdo informativo. O trabalho começou durante a pandemia de covid-19. "Acho que comecei a fazer os vídeos mais para ocupar a minha cabeça. Fiz ali de brincadeira, porque queria experimentar", conta.

No bate-papo da, Mari Krünger lembra que os primeiros vídeos já foram um sucesso, algo que a colocou em contato com grandes marcas. "Eles viram que eu conseguia fazer uma coisa bem-humorada envolvendo ciência, ainda mais naquele período de pandemia", diz.