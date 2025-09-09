Bolsonaro está "debilitado" e não irá a julgamento, diz advogado

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou nesta terça-feira (9) que o político não comparecerá ao julgamento em que é acusado de ter liderado uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após derrota eleitoral.

Segundo Bueno, o ex-presidente não tem condições de saúde para comparecer, mesmo que assim desejasse. "Não tem recomendação médica para isso, a saúde dele é debilitada", relatou o defensor ao chegar para o julgamento.

Assim como Bolsonaro, nenhum dos outros sete réus compareceu ao primeiro dia de votação no julgamento, que é realizado presencialmente na sala da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).