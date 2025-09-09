Evento mundial discute novas estratégias de combate à gripe aviária

"O aspecto principal de um sistema de segurança e defesa é garantir que todos tenham um nível adequado de informação e capacitação para atuar. Tanto o grande produtor quanto o pequeno precisam estar informados, capacitados e preparados para agir adequadamente diante de uma situação", defende.

Meza enfatiza que os planos de combate à doença precisam considerar as diversas realidades do país, "não apenas as de grande escala comercial, mas também diferentes formas de produzir carne de aves".