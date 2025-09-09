Itamaraty condena ameaça dos EUA de usar "poder militar" contra Brasil

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota na noite desta terça-feira (9) em que condenou a ameaça dos Estados Unidos "de uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia" em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete réus pela trama golpista.

Na nota, o Itamaraty diz que o governo repudia qualquer interferência de outros países na soberania brasileira.