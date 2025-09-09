Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão (SP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos 15 moradias em uma comunidade localizada na Vila dos Pescadores, em Cubatão (SP). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, não houve registro de pessoas feridas.

O fogo teve início por volta das 14h30 e já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que trabalhou no local com uma equipe formada por 18 profissionais.

Notícias relacionadas:

A prefeitura de Cubatão informou que apesar de ninguém ter ficado ferido,Nenhum deles apresentou quadro grave de saúde.