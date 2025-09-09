Moraes: não há dúvida sobre tentativa de golpe; Bolsonaro era líder

O objetivo, desde então, era a "restrição, a anulação, mediante grave ameaça, do Poder Judiciário, em especial, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, para que não houvesse mais o sistema de freios e contrapesos [entre os Poderes]", afirmou Moraes.

"Além disso, uma série de atos executórios para que houvesse a sua perpetuação no poder. Que esse grupo político se perpetuasse no poder, impedindo, seja a posse de um novo governo legitimamente eleito pelo povo, seja retirando do poder. Aí, sim, o golpe de Estado", continuou.

Moraes deu ênfase, por exemplo, ao discurso no 7 de setembro de 2021, no qual Bolsonaro afirmou para milhares de pessoas que só sairia do poder "morto ou preso", acrescentando que nunca seria preso.

"O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de viva voz, de forma pública, para toda a sociedade, que jamais aceitaria uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular", apontou Moraes.

O relator afirmou "não haver dúvidas" de que tais ameaças foram criminosas e uma execução, já então, do plano golpista de Bolsonaro.