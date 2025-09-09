Moraes vota para condenar Bolsonaro e mais sete por golpe de Estado

O ministro ressaltou ainda a "sofisticação" da organização criminosa, "visto que os réus utilizaram a estrutura do Estado brasileiro para se reunir de modo estável e permanente, com a intenção de permanecer no poder independentemente de eleições".

Antes de encerrar, Moraes negou ainda que o crime de abolição de Estado Democrático de Direito se confunda com o de golpe de Estado, afirmando que os dois foram praticados em separado pelos réus.

O ministro afastou uma das principais linhas de defesa dos advogados, em especiais da equipe que defende Bolsonaro, para quem os atos apontados pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, como criminosos na verdade não passaram de "pensamentos" ou "cogitações" que não caracterizam crime, sendo no máximo "atos preparatórios" para ilícitos que afinal não seriam cometidos.

"Aqui não se pode confundir a consumação do golpe com a consumação da tentativa de golpe", afirmou Moraes.

Para o ministro, a mera tentativa do crime de golpe de Estado já caracteriza ato ilegal, até porque não faria sentido um tipo penal que criminalizasse somente golpes bem-sucedidos.