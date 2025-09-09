Primeiras delegações começam a chegar para os Jogos da Juventude

A Cerimônia de Abertura dos Jogos da Juventude será realizada a partir das 18h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, mas antes disso, a partir das 10h, a primeira competição será a do ciclismo potência, que terá como palco o CICB.
A Cerimônia de Abertura dos Jogos da Juventude será realizada a partir das 18h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, mas antes disso, a partir das 10h, a primeira competição será a do ciclismo potência, que terá como palco o CICB.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.