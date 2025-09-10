Flotilha para Gaza relata segundo ataque de drone contra barco

A Global Sumud Flotilla (GSF), iniciativa de ajuda internacional para entregar suprimentos vitais a Gaza, disse nesta quarta-feira (10) que um de seus barcos foi atacado por um drone em um porto da Tunísia, o segundo ataque desse tipo em dois dias.
A GSF, que está tentando romper o bloqueio naval de Israel e entregar ajuda humanitária a Gaza, devastada pela guerra, usando barcos civis, informou em comunicado que todos os passageiros e tripulantes saíram ilesos.
Um porta-voz da Guarda Costeira da Tunísia não respondeu a uma ligação da Reuters.
Um dos organizadores da flotilha acusou Israel de realizar o ataque.
"Israel continua a violar a lei internacional e a nos aterrorizar. Navegaremos para romper o bloqueio em Gaza, não importa o que eles façam", disse Saif Abukeshek, membro do comitê de direção da GSF, à Reuters.
Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
A flotilha postou vídeo no Instagram do suposto ataque, mostrando um objeto luminoso atingindo o barco e fogo irrompendo a bordo. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o vídeo.
Após o ataque, centenas de pessoas se reuniram perto do porto, onde os barcos da flotilha estavam localizados no momento do incidente, agitando bandeiras palestinas e cantando slogans contra Israel e os Estados Unidos.
O grupo disse que o Alma, de bandeira britânica, sofreu danos causados por incêndio em seu convés superior e que uma investigação está em andamento.
Várias ambulâncias correram para o porto, enquanto uma testemunha da Reuters relatou que barcos da guarda costeira estavam perto do Alma.
A flotilha é apoiada por delegações de 44 países, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg e a política de esquerda portuguesa Mariana Mortágua.
*(Reportagem adicional de Ahmed Tolba)
