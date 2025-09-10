Marina Silva defende parcerias para sucesso na governança climática

Em defesa da proposta da ministra Marina Silva, a ministra da Cultura Margareth Menezes, disse que "é um convite à reflexão e à ação, às vésperas da COP30, em Belém, no sentido de consolidar o federalismo cooperativo na agenda climática, para que as mudanças nas diferentes esferas de governo possam colaborar entre si e conjuntamente com as instituições da sociedade civil, assegurando a efetividade dos nossos esforços na mitigação e adaptação às mudanças climáticas".

A subprocuradora-geral da República, Luiza Cristina Frischeisen, reforçou que é preciso "políticas públicas constantes que passem de uma administração para outra e investimentos de grandes valores".

"Por outro lado, os municípios precisam estar integrados fortemente nessa rede de resiliência, trazendo as suas boas experiências e adotando as boas experiências de outras cidades", defendeu.

O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou a importância de todos fazerem sua parte, desde as periferias, nas cidades, os estados, mas também os países no financiamento de iniciativas em locais como a Amazônia, onde estão muitas das soluções para enfrentamento ao problema global.

"Se as grandes economias pararem de falar e começarem a agir e cumprirem com aquilo que está acordado desde o Acordo de Paris, seguramente vai sobrar dinheiro para que a gente possa dar dignidade aos 28 milhões de amazônidas que vivem na Amazônia", disse.

Cidades verdes

No seminário também foi lançada a chamada pública para o Banco de Projetos do Programa Cidades Verdes Resilientes (PCVR), para reunir iniciativas de intervenções urbanas climáticas de governos subnacionais e o anúncio do resultado da seleção do programa Periferias Verdes Resilientes, que receberão investimentos de R$ 15 milhões.