OAB-RJ e TJ-RJ definem medidas no combate ao golpe do falso advogado

"Algumas medidas, como a verificação em duas etapas e a marca d'água nas peças processuais, já serão implementadas a partir de outubro. Assim, haverá maior segurança no acesso ao sistema e a sinalização do advogado que baixou ou imprimiu algum documento. As medidas definidas em conjunto visam dificultar a prática desse tipo de golpe, mas sem qualquer prejuízo para a advocacia", explicou.