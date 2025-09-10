PM ambiental fecha dez fábricas clandestinas de balões em São Paulo

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até agosto deste ano, 94 balões foram apreendidos e 19 pessoas autuadas pelo crime, com aplicação de cerca de R$ 400 mil em multas. Em 2024, a PM Ambiental aplicou mais de R$ 1 milhão em multas ligadas à atividade baloeira.

É proibida a soltura de balões festivos, em razão do risco de incêndios, dano a patrimônio público e privado e acidentes aeronáuticos.

A pena por fabricar e soltar balões pode chegar a três anos de prisão. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Seca amplia riscos de incêndios

O estado de São Paulo enfrenta um período intenso de seca, com risco elevado de início e propagação de incêndios em plantações e áreas de vegetação.

A Defesa Civil enviou o terceiro alerta da temporada para baixa umidade e alto risco de incêndios em 466 dos 645 municípios paulistas.