TV Cultura do Pará integra a Rede Nacional de Comunicação Pública

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) formalizaram, nesta quarta-feira (10), um novo acordo de cooperação que marca a entrada da TV Cultura do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A assinatura ocorreu na sede da presidência da EBC, em Brasília, com a presença de representantes das duas instituições.

A parceria representa um avanço significativo na integração da comunicação pública no Brasil, especialmente na Região Norte. Com o acordo, o sinal da TV Brasil será levado a 53 municípios do interior paraense por meio da TV Cultura do Pará. A emissora também passa a ter acesso aos benefícios do Programa Brasil Digital, do governo do Brasil, via Ministério das Comunicações, que prevê recursos para expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade da transmissão.

Além disso, a, fortalecendo a troca de produções jornalísticas, culturais e educativas entre as duas emissoras públicas.