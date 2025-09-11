Aumento de casos de SRAG no Brasil decorrem do rinovírus e Sars-CoV-2

A pesquisadora destacou também a importância de que a população esteja em dia com a vacinação contra a Covid-19 e contra a influenza. "Pessoas imunocomprometidas e idosos precisam tomar doses de reforço da vacina contra a Covid-19, a cada seis meses, para se manterem protegidos contra os casos graves e óbitos do vírus", disse.

Covid-19

De acordo com a Fiocruz, a análise mostrou que a covid-19 está associada ao aumento de SRAG na população adulta e/ou idosa do Pará e do Maranhão, assim como em alguns estados do Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal) e Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo).