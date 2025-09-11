Condenação de Bolsonaro e aliados repercute na imprensa internacional

O jornal El País, um dos maiores diários em língua espanhola do planeta, estampa com destaque a decisão do STF. "Brasil dá um passo transcendental contra a impunidade", ao mencionar que o "ultradireitista Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado do Exército, de 70 anos, foi condenado em Brasília por liderar uma conspiração golpista para não entregar o poder".

Na Argentina, o Clarín escreve que o líder de "extrema-direita pode enfrentar mais de 40 anos de prisão" após a condenação. O argentino Página 12 também cita o resultado do julgamento pela condenação. A agência de notícias Reuters e o The Wall Sreet Journal também destacam a condenação de Bolsonaro pelo STF, em matérias publicadas nas suas edições online.

No Oriente Médio, a rede Al-Jazeera também dá destaque à condenação de Bolsonaro e seus aliados.