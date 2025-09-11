Incêndio atinge galpão na capital paulista

Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta quinta-feira (11), um galpão no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h40 para atender a ocorrência, e não há registro de vítimas até o momento.
No galpão funciona uma empresa de aviamentos, segundo informaram os bombeiros.
Dezesseis viaturas e 45 agentes foram enviadas para o local.
