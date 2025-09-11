Nova operação humanitária recebeu 54 repatriados dos Estados Unidos

Um novo voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos pousou na noite de ontem (10) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG). Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o voo chegou às 22h20, trazendo 54 pessoas de volta ao país.

A maioria dos passageiros era composta por homens desacompanhados (74% do total), com faixa predominante de adultos em idade produtiva. Também desembarcaram três crianças de até 14 anos, e duas pessoas idosas, com 60 anos ou mais.

Notícias relacionadas:

Desde fevereiro, o governo federal já organizou 21 operações de repatriação, que resultaram no retorno seguro de mais de 1,8 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos.