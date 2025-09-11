Vendas no comércio recuam 0,3% em julho e caem pelo quarto mês seguido

Com os resultados conhecidos em julho, o setor se situa 9% acima do nível pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020) e 1,1% abaixo do ponto mais alto da série histórica (iniciada no ano 2000), alcançado em março de 2025.

Atividades

Das oito atividades apuradas pelo IBGE, quatro apresentaram desempenho negativo na passagem de junho para julho, e quatro ficaram no terreno positivo:

- Equipamentos e material para escritório informática e comunicação: -3,1%

- Tecidos, vestuário e calçados: -2,9%

- Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -0,6%