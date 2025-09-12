Assine UOL
Câmara autoriza a realização de concurso público

A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (11), que autoriza a realização do concurso público, detalha a distribuição das vagas analista legislativo:

1)      analista legislativo:

  • registro e redação;
  • processo legislativo e gestão;
  • comunicação social;
  • documentação e informação legislativa;
  • museólogo;
  • engenheiro;
  • médico.

1)      técnico legislativo, nas atribuições:

  • policial legislativo federal;
  • assistente legislativo e administrativo.

A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-Geral da casa.

