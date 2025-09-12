Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou o protagonismo feminino na formulação de políticas públicas que garantem direitos e reduzem a desigualdade. A ministra também enfatizou a mobilização para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília, a partir do dia 29, e que contará com 91 delegadas eleitas pelo Maranhão.

"Promover esse momento de diálogo, comunicação e transparência é fundamental. O Ministério das Mulheres está aqui para acolher todas as mulheres, de todos os setores. Quem cuida das mulheres, cuida da sociedade. Essa é a nossa determinação: garantir às mulheres o seu protagonismo", afirmou.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos cedeu imóveis para órgãos e entidades no estado, incluindo a Agência de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp), o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e a Justiça Federal em Balsas; e implantou uma Cozinha Solidária em parceria com a organização Cidadania Contra a Fome.