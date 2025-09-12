"Careca do INSS", empresário e "advogado ostentação" são alvos da PF

A reportagem da Agência Brasil ainda tenta contato com a defesa do empresário Maurício Camisotti. Em nota, o advogado Nelson Wilians informou que tem colaborado integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e que confia que a apuração demonstrará sua total inocência.

De acordo com a PF, relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelam que o escritório de Wilians repassou R$ 15,5 milhões a Camisotti, por meio de transações consideradas "atípicas". Segundo o advogado, sua relação com o empresário é "estritamente profissional e legal".

"Os valores transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação", reiterou Wilians, sustentado a explicação apresentada anteriormente, quando a transação veio a público. "Ressaltamos que a medida cumprida [o mandado de busca e apreensão] é de natureza exclusivamente investigativa, não implicando qualquer juízo de culpa ou responsabilidade."

Após o início da Operação Cambota, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que o Congresso Nacional instaurou para apurar as cobranças ilegais de mensalidades associativas, disse que a prisão "dos dois principais envolvidos no esquema de fraudes no INSS" é apenas um "primeiro passo" para esclarecer os fatos e identificar e punir os envolvidos.