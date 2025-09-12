Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme

O Grupamento Marítimo de Salvamento informou que as buscas continuam de forma ininterrupta, com a utilização de aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos aquáticas entre as praias do Leme e Piratininga, em Niterói.

Os bombeiros explicaram que o corpo de Niquely foi levado para uma praia do outro lado da Baía de Guanabara, bem distante do Rio, devido à forte correnteza.