Filmes disputam escolha para o Oscar em bom momento do cinema nacional

Prisão de Bolsonaro e militares é apenas o início

A morte de Alícia e o perigo crescente contra meninas

Manas e Kasa Branca

Histórias de denúncia social também disputam a indicação brasileira. A diretora Mariana Brennand concorre com Manas, inspirado nos casos de exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, no Pará.

Exibido também em Cannes, o filme foi premiado por sua relevância social. Ele acompanha Tielle (Jamilli Corrêa), uma menina de 13 anos que vive com a família em uma palafita, enfrentando pobreza e vulnerabilidade.

Do Rio de Janeiro vem Kasa Branca, de Luciano Vidigal, que já coleciona prêmios em festivais nacionais. Inspirado em histórias reais, retrata a vida na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O longa acompanha três adolescentes: Dé, Adrianim e Martins e a relação afetiva de Dé com sua avó Dona Almerinda (Teca Pereira), que enfrenta o mal de Alzheimer.

Retratos urbanos e sertanejos

Outro concorrente é Baby, de Marcelo Caetano, ambientado em São Paulo. O filme, exibido em uma mostra paralela em 2024, rendeu a Ricardo Teodoro o prêmio de Melhor Ator. A trama aborda juventude, masculinidade e crítica social em cenários urbanos.