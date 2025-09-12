Inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética já estão abertas

Como participar

Os interessados em participar da edição de 2025 devem se inscrever virtualmente no site da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. A participação é gratuita.

Competição

Na primeira fase, os alunos vão participar de desafios gamificados sobre eficiência energética. Já na segunda etapa, eles realizarão uma prova objetiva, disponível no site ou aplicativo da ONEE.

Os professores também terão apoio com formação a distância (EaD) de 40 horas e mentorias coletivas.