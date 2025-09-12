Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha são declarados patronos da MPB

Lupicínio Rodrigues



Nascido em Porto Alegre, em 16 de setembro de 1914, Lupicínio Rodrigues é considerado o criador do estilo "dor-de-cotovelo", caracterizado por canções que expressam desilusões amorosas com profundidade poética. Obras suas, como Felicidade e Nervos de Aço, foram interpretadas por grandes nomes da música brasileira e seguem vivas na memória afetiva dos brasileiros.

Aos 14 anos compôs sua primeira música: Carnaval. É dele também a autoria do hino do time de futebol de seu coração, o Grêmio - composto em 1953.

Seu vínculo com o Rio Grande do Sul era tamanho a ponto de ele nunca ter morado em qualquer outro estado. As viagens a passeio ou a trabalho eram sempre por curtos períodos de tempo.