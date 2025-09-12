MIMO Festival volta a Olinda com programação multicultural gratuita

A edição na cidade pernambucana segue até o domingo (14) e, em seguida, o MIMO Festival vai para São Paulo, onde acontece entre os dias 19 e 21 de setembro.

Programação musical

A abertura do festival, nesta sexta-feira, contará com o acordeonista francês Lionel Suarez, no Seminário de Olinda, às 19h, e com um concerto do músico Edu Lobo, na Igreja da Sé, considerada a maior igreja quinhentista do Brasil, às 20h. Apesar de ser do Rio de Janeiro, suas raízes são pernambucanas.

"Toda a minha origem é pernambucana e muito da minha música recebe essa influência, portanto, abrir um festival como o MIMO, entre os mais importantes do Brasil, e ainda mais em Olinda, só pode me deixar muito feliz", comemora Edu Lobo.

O encerramento dessa primeira noite vai contar com o retorno aos palcos do grupo pernambucano Cordel do Fogo Encantado, em sua formação original. A apresentação está marcada para as 0h30.

Integrante do grupo, Lirinha revela que eles se programaram para o retorno aos palcos neste semestre, a partir do festival, que proporcionará a oportunidade de se apresentar em praças tanto de Olinda quanto de São Paulo.