Aulas gratuitas de música são oferecidas no Complexo da Maré

A segunda edição do projeto Sons da Maré, na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, estão com inscrições abertas. Patrocinada pela concessionária Lamsa, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a iniciativa oferece aulas gratuitas de música para jovens da comunidade.

As inscrições para participar das aulas podem ser feitas presencialmente na sede do Instituto Vida Real, na Rua Teixeira Ribeiro, s/n, nos fundos da Clínica da Família. Segundo os organizadores, os alunos poderão vivenciar o processo de ensino e aprendizagem da linguagem musical, que envolve a prática de tocar instrumentos, o estudo da teoria musical e o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade, proporcionando uma experiência completa de imersão no universo da música.

Notícias relacionadas:

De acordo com o instituto, as atividades acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, com o objetivo de proporcionar às crianças e aos adolescentes, a partir de 13 anos, atividades culturais no contraturno escolar.