Catedral de 1540 recebe Edu Lobo na volta do MIMO Festival a Olinda

Costurar o repertório da música brasileira com o patrimônio histórico faz parte da proposta do Mimo Festival desde sua primeira edição. Em sua última passagem por Olinda, Hermeto Pascoal foi um dos nomes que conduziu a celebração à cultura brasileira na catedral, que não é o único espaço histórico a receber as atrações do festival, em que o público é convidado a transitar pelas ladeiras centenárias da cidade.

O Convento de São Francisco sedia o Fórum de Ideias, com rodas de conversa entre o público e artistas do festival; o Pátio da Igreja da Santa Sé terá parte da programação de cinema do MIMO; e entre os casarões da Praça do Carmo está o palco principal, com a icônica Igreja do Carmo ao fundo.

A idealizadora é diretora artística do festival, Lu Araújo, exalta que o patrimônio histórico da cidade não é apenas o cenário do festival, mas também o festival em si.