Corinthians e Cruzeiro decidem campeão brasileiro feminino de 2025

? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) September 7, 2025

No Cruzeiro seguem como desfalques a lateral Giovanna Oliveira (edema ósseo no joelho direito), a zagueira Layza (entorse no tornozelo esquerdo) e a atacante Fabiola Sandoval (cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo). No jogo anterior, o técnico Jonas Urias surpreendeu ao iniciar com Letícia Ferreira (artilheira da equipe no Brasileirão, com nove gols) no banco. Caso mantenha o time do Independência, a escalação terá Camila Rodrigues; Isa Haas, Paloma Maciel e Vitória Calhau; Isabela; Lorena Bedoya, Pri Back e Gisseli; Marília, Vanessinha e Byanca Brasil.