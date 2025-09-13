Marcelino Freire é o entrevistado da Rádio MEC neste domingo

O Conversa com o Autor que a Rádio MEC leva ao ar neste domingo (14), às 12h30, a entrevista inédita com o escritor pernambucano Marcelino Freire. Apresentado pela jornalista Katy Navarro, o programa é parte de uma série especial de bate-papos gravados durante a Festa Literária Internacional de Paraty de 2025.

Conhecido por sua linguagem direta, humor ácido e por abordar temas sociais e cotidianos com sensibilidade e intensidade, Marcelino Freire é autor de diversos livros, incluindo Contos de Mentira, Angu de Sangue, Contos Negreiros, Nossos Ossos e Escalavra. Sua obra é marcada pelo estilo inovador e pela capacidade de explorar as complexidades da vida urbana e das relações humanas.

Durante a atração da. Os silêncios que marcaram a vida do personagem central são também silêncios da própria vida do autor, que conta sobre isso e sobre as várias histórias criadas por ele em contos e romances.