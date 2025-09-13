Parte da história é omitida no turismo a cidades históricas no país

De acordo com os debatedores, preservar a memória é também uma forma de garantir que o que aconteceu, e ainda acontece nos dias de hoje, não seja esquecido e que haja políticas públicas voltadas para garantir a equidade e para acabar com o racismo, como defende o assessor Internacional da Fundação Cultural Palmares, Boaz Mavoungou, que também participou da mesa.

"A equidade é quando a lei trata todo mundo com devido respeito e ninguém está acima do outro por algum privilégio".

"Somos um povo. Ainda não somos uma nação. A gente não compartilha a mesma história. Em algum lugar tem uma pessoa que tem uma lápide do avô e outro que mal sabe onde está enterrado do pai. Alguns cemitérios foram apagados intencionalmente, porque a arqueologia pode mostrar se alguém foi mal tratado", enfatizou.

Os participantes também chamaram atenção para como é feito o turismo, muitas vezes de forma desrespeitosa, tirando fotos fingindo que se está acorrentado em locais onde pessoas escravizadas foram brutalmente torturadas.

"Seria como chegar em Auschwitz [campo de concentração alemão onde judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial], entrar em uma câmara de gás e pedir para alguém me filmar fingindo que estou sem ar", compara.

Importância de políticas públicas

O segundo dia do Festival Artes Vertentes foi marcado por debates. Outro destaque foi a mesa "Entre o Estado e a Rua: Políticas Públicas e Justiça Racial nas Margens do Atlântico", que entre outras coisas, debateu a importância de políticas públicas para combater as desigualdades raciais no Brasil e para valorizar a cultura.