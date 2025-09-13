Programa de rádio Viva Maria completa 44 anos em defesa das mulheres

Sobre o aniversário do Viva Maria, a ministra Márcia Lopes diz que é um orgulho reconhecer a existência, sucesso e resultados do programa.

"São 44 anos: uma vida inteira de dedicação da Mara Régia. Uma trajetória em que a cidadania, a voz e os direitos das mulheres estão representados. Além disso, aprendi a ouvir rádio em casa, com os meus pais. Na época da faculdade, cheguei até a cogitar ter um programa de rádio universitário, acredita? Faço questão de sempre priorizar e conversar com as emissoras de rádio. É uma honra", comentou a ministra.

Além da Rádio Nacional da Amazônia, a transmissão do Natureza Mulher ocorrerá na Rádio Nacional AM de Brasília, Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Difusora Acreana e emissoras parceiras que retransmitem a programação. Também é possível ouvir, ao vivo, por meio do site radios.ebc.com.br .

Viva Maria

Sob a inspiração da música Maria Maria, de Fernando Brant e Milton Nascimento, o programa Viva Maria foi ao ar pela primeira vez na Rádio Nacional AM de Brasília. Ao longo das décadas, transformou-se em instrumento de expressão do movimento de luta das mulheres, local e nacionalmente. Pelos seus microfones passaram mulheres que se posicionaram contra a ditadura, vítimas de violência e que participaram ativamente da reconstrução democrática.

O programa foi ponto de partida para a criação do Fórum de Mulheres do DF. Lutou pela construção da primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e do Conselho dos Direitos da Mulher, no Distrito Federal. Na Constituinte, encabeçou os abaixo-assinados pela garantia à licença-maternidade de 120 dias e creche até 6 anos de idade.