TV Brasil realiza neste domingo nova ação no Museu do Futebol em SP

Na sequência, o público acompanhará transmissão da final em um espaço especialmente preparado para a ocasião. A partir de uma articulação com a ativista e líder comunitária Cláudia Pontes, a iniciativa reunirá jovens integrantes de quatro projetos sociais: Criança Feliz, Raízes do Amanhã, Projeto Chapa da Alegria e Social Esportiva Cultura.

"Ao receber esses jovens e representantes das comunidades dentro do Museu do Futebol e na transmissão da final, a TV Brasil não apenas celebra o esporte, mas abre um horizonte de possibilidades, plantando sementes de inspiração", afirma o presidente da EBC, André Basbaum.

Ele reforçou ainda que a TV Brasil é a tela do futebol feminino e que a emissora pública tem a missão de contribuir com a popularização da modalidade, principalmente com vistas à realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil, em 2027.

Para a gerente-executiva de Marketing e Negócios da EBC, Ana Carolina Machado, a ativação é muito mais do que a transmissão de um jogo. "Trata-se de um evento estratégico que posiciona a TV Brasil na vanguarda da promoção do esporte feminino e da cultura brasileira. Geramos visibilidade para a marca, conectamos com um público apaixonado e engajado, e fortalecemos o papel da emissora como agente de transformação social", comenta.

O Museu do Futebol é aberto ao público e está localizado no estádio do Pacaembu, na capital paulista. A entrada é paga: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada).

Aceitação do público

Com o Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou um crescimento de 23,8% na audiência média em relação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período.